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Российская пенсионерка стала фигуранткой дела из-за выращивания мака в саду

В Тюменской области 73-летняя пенсионерка стала фигуранткой дела из-за выращивания мака

Фото: Alex Belogub / Unsplash

В Тюменской области возбудили дело в отношении 73-летней пенсионерки, которая выращивала в саду мак. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянке вменяется статья 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») УК РФ.

По данным канала, вечером 26 июля на участке пожилой женщины в деревне Заводопетровское правоохранители нашли 291 росток снотворного мака. Родственники фигурантки уверяют, что она выращивала мак, так как любила добавлять его в выпечку и радовать близких сладостями.

Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы. На данный момент она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли.

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Екатерина Власова
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