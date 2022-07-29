Безработный россиянин охранял с автоматом плантацию конопли

В Комсомольске-на-Амуре безработный с автоматом охранял 3,5 гектара конопли

В Комсомольске-на-Амуре во время оперативно-профилактической операции «Мак» полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 30-летнего безработного жителя Юности, который охранял и выращивал коноплю на плантации. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, силовики обнаружили местного жителя, который поселился недалеко от плантации с запрещенными растениями и ухаживал за ними. У фигуранта изъяли автомат Калашникова с 26 патронами. Также для экспертизы была конфискована часть конопли, а остальные растения были сожжены.

Известно, что на плантации площадью свыше 3,5 гектара произрастало более 3,5 тысячи кустов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства») и статьи 222 («Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия») УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.