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В России предложили методы ограничения торговли вейпами

Депутат Тумусов назвал повышение возраста продажи вейпов до 21 года хорошим ограничением

Фото: RELX / Unsplash

В России необходимо ограничить продажу вейпов и прочих курительных смесей, потому что они вредят здоровью людей, убежден первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Методы воздействия на этот рынок депутат предложил в разговоре с «Лентой.ру».

По словам политика, методы ограничения продаж вейпов и электронных сигарет могут быть самыми разными. Главное — принять принципиальное решение.

«Надо их ограничить, а вот каким образом, это определяется нормативно-правовыми актами. Методы могут быть самыми разными, начиная от вопросов с регистрацией, заканчивая местонахождением и прочим. Сделать, чтобы до 21-го года не продавали эти штуки и вообще курительные вещи — это было бы очень хорошим методом ограничения продаж», — поделился он.

Ранее в Минздраве выступили за запрет вейпов и электронных сигарет. Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины ведомства Маринэ Гамбарян подчеркнула, что без введения ограничений на их продажу невозможно достичь государственных целей по противодействию потребления табака.

В Минпромторге высказались против запрета электронных сигарет и вейпов. Так, замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский напомнил, что запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать, и призвал как можно быстрее ввести систему обязательной маркировки.

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Екатерина Смирная
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