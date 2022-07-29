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В ресторане Моргенштерна нашли грубые нарушения

В ресторане Моргенштерна выявили нарушения требований пожарной безопасности

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В ресторане рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) под названием «Кайф и точка», расположенном в центре Москвы, выявили грубые нарушения. Об этом сообщает «Пятый канал».

Нарушения были выявлены в ходе внезапной проверки заведения сотрудниками полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, произошедшей накануне.

«В ходе проверок выявлены нарушения требований федерального законодательства, в том числе санитарно-эпидемиологического, о пожарной безопасности и об обороте алкогольной продукции. Допущенные в ресторане грубые нарушения требований пожарной безопасности представляют угрозу для жизни и здоровья посетителей заведения», — заявили изданию в московской прокуратуре.

Сообщается, что в ресторане артиста отсутствовали запасные выходы, а датчики пожарной безопасности были заклеены. В настоящее время решается вопрос о закрытии ресторана, сам исполнитель никак не прокомментировал внезапную проверку заведения правоохранителями и выявленные нарушения.

Ранее ресторан артиста назывался Kaif Provenance, однако был переименован в «Кайф и точка». Это произошло после того, как на смену ушедшему из России «Макдоналдсу» пришла сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

В июне Моргенштерн заявлял, что планирует закрыть ресторан в центре Москвы из-за «давления», а также по причине того, что он и его команда «по каким-то непонятным причинам» проиграли «очередной» суд.

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Анастасия Астахова
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В ресторане Моргенштерна нашли грубые нарушения
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