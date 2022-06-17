Рэпер Моргенштерн объявил о закрытии своего ресторана Kaif в центре Москвы

24-летний российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) объявил о том, что закрывает свой ресторан под названием Kaif, расположенный в центре Москвы. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление», — сообщил артист. Помимо этого, исполнитель добавил, что совсем недавно «по каким-то непонятным причинам» он вместе со своей командой проиграл «очередной» суд, что также повлияло на прекращение работы заведения.

«В общем, Kaif Provenance закрывается. Мы работаем последнюю неделю, все», — сказал Моргенштерн.

В ноября прошлого года ресторан рэпера закрыли из-за отсутствия лицензии на продажу крепкого алкоголя. Позже сотрудники заведения рассказали, что Kaif работает в штатном режиме, однако в нем нельзя купить крепкие спиртные напитки, но можно заказать пиво или сидр.

Последние несколько месяцев московский ресторан исполнителя терпел убытки, из-за чего Моргенштерн даже предложил владельцу «Тануки» обменяться заведениями.