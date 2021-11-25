В ресторане Моргенштерна прокомментировали информацию о закрытии

В московском ресторане рэпера Моргенштерна Kaif прокомментировали информацию о закрытии из-за нелегальной продажи алкоголя. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сотрудники заведения утверждают, что работа продолжается в штатном режиме. Они отметили, что сейчас в ресторане действительно нельзя купить крепкие спиртные напитки, но можно заказать пиво или сидр.

Ранее сообщалось, что Kaif закрыли, так как в ходе проверки заведения на Большой Дмитровке выяснилось, что в нем осуществлялась торговля нелегальным алкоголем. У ресторана нет лицензии на эту деятельность.

25 ноября стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.