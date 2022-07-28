В ресторан Моргенштерна приехали полиция и МЧС

В ресторан рэпера Моргенштерна «Кайф и точка» приехали сотрудники полиции и МЧС

Сотрудники полиции, прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора приехали в ресторан рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) «Кайф и точка». Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в заведении проводится проверка. С чем именно она связана, неизвестно.

Музыкант переименовал ресторан Kaif Provenance в «Кайф и точка». Это произошло после того, как на смену ушедшему из России «Макдоналдсу» пришла сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка».

В июне Моргенштерн заявлял, что планирует закрыть ресторан в центре Москвы. «Вы сами прекрасно видели, что в последнее время происходит с рестораном, продолжается давление», — сообщил артист. Исполнитель добавил, что недавно «по каким-то непонятным причинам» он вместе со своей командой проиграл «очередной» суд, что также повлияло на его решение о прекращении работы заведения.

В ноябре прошлого года ресторан рэпера временно закрыли из-за отсутствия лицензии на продажу крепкого алкоголя. Московский ресторан исполнителя терпел убытки, из-за чего Моргенштерн даже предложил владельцу «Тануки» обменяться заведениями.

