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Российский посол ответил на призыв Японии отказаться от военных учений у Курил

Посол России Галузин назвал бессмысленным призыв Японии отказаться от учений у Курил

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Обращение Токио к Москве с призывом отказаться от проведения военных учений близ южной части Курильских островов бессмысленно. Так его оценил посол России в Японии Михаил Галузин, передает ТАСС в пятницу, 29 июля.

По словам дипломата, российские учения в районе Курил не направлены против других стран, поэтому японским властям не стоит беспокоиться по этому поводу.

«Для беспокойства у японской стороны нет никаких оснований, поскольку наши военные учения не направлены против какой-либо третьей страны, это отработка наших военных возможностей в условиях, когда как раз мы имеем гораздо больше оснований беспокоиться, чем кто-либо другой в этом районе», — пояснил Галузин.

Он также напомнил, что США, которые проводят «открыто недружественную, по сути враждебную политику» в отношении России, располагают серьезным военным контингентом на территории Японии.

Ранее в июле правительство Японии направило России представление с призывом отказаться от проведения в районе южной части Курильских островов военных учений «Восток-2022», которые запланированы на период с 30 августа по 5 сентября. Как отметил представитель японского кабмина, активизация российских военных в регионе вызывает у Токио обеспокоенность.

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Варвара Кошечкина
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