Психотерапевт назвал любовь к чистоте симптомом невроза

Психотерапевт Вилков: навязчивое желание поддерживать чистоту может быть симптомом невроза

Любовь к чистоте и порядку может быть симптомом невроза, уверен врач-психотерапевт Алексей Вилков. Другие способы определить психические заболевания человека по его привычкам он назвал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Вилкова, по тому, как человек относится к порядку, можно определить особенности его личности или даже выявить проблемы с психикой. Психотерапевт объяснил, что мотивация убираться отсутствует, если человек находится в депрессии или апатии.

Навязчивое желание все время поддерживать идеальный порядок, по его словам, свидетельствует о повышенной тревожности при неврозе, тревоге и навязчивых состояниях: страдающий от них человек будет сдувать каждую замеченную им пылинку.

В заключение эксперт подчеркнул, что любовь к порядку может быть просто чертой характера и не всегда свидетельствует о наличии психологических проблем. Например, если человек всегда следит за тем, чтобы вещи находились на тех местах, где он их расположил, это может говорить об эпилептоидном или педантичном характере личности.

Психолог Элис Бойс перечислила эффективные методы борьбы с тревогой. Для избавления от тревоги нужно перестать избегать негативных чувств, уверена психолог.

