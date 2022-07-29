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Полянский обвинил страны Запада в помощи Киеву в убийстве детей Донбасса

Полянский: россияне и украинцы не забудут помощь Запада Киеву в убийстве мирных граждан

Фото: Globallookpress

Народы России и Украины не забудут странам Запада готовность помогать Киеву убивать мирных граждан. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Дипломат указал, что, поставляя Украине дальнобойную артиллерию и РСЗО, партнеры Киева «сдвигают необходимую для мирного развития упомянутых районов условную линию безопасности дальше на Запад».

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что западные страны должны нарастить поставки оружия для повышения боеспособности Украины. «При нашем нынешнем уровне поставок, без материальной поддержки Запада, Украина способна воевать еще лишь несколько месяцев», — заявил Геращенко. Он также добавил, что для удовлетворения нужд Киева американским и европейским заводам необходимо увеличить промышленное производство вооружения.

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Марина Совина
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