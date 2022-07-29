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Бывшая сотрудница Джонсона назвала себя «няней для премьера»

Экс-работница Джонсона Уотсон заявила, что ее работа напоминала роль няни для премьера

Фото: James Glossop / Getty Images

Бывшая заместительница главы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон заявила, что ее работа на Бориса Джонсона больше напоминала должность няни для главы правительства. Об этом женщина рассказала журналу Tatler.

«Моя роль на Даунинг-стрит звучит круто, но много времени я была ближе к роли няни для Бориса», — поделилась она. Уотсон сообщила, что постоянно измеряла температуру премьеру, когда тот восстанавливался после COVID-19, напоминала о необходимости выпить витамины или сделать упражнения, мыть руки и воздерживаться от неосторожных высказываний.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Talk TV отказался подыскивать работу для подавшего в отставку главы правительства Бориса Джонсона. Таким образом он в рамках предвыборного выступления в городе Лидсе ответил на вопрос, может ли его предшественник быть назначен на пост посланника на Украине.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

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Николай Чигасов
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