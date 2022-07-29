Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона

Кандидат в премьеры Британии Сунак заявил, что не собирается искать работу для Джонсона
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Martyn Wheatley/ Globallookpress.com

Кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак в эфире телеканала Talk TV отказался подыскивать работу для подавшего в отставку главы правительства Бориса Джонсона. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он в рамках предвыборного выступления в городе Лидсе ответил на вопрос, может ли его предшественник быть назначен на пост посланника на Украине.

«Я не собираюсь сидеть здесь и раздавать рабочие места людям», — подчеркнул Сунак, добавив, что в будущем не видит Джонсона в кабинете министров.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что бывший премьер-министр Великобритании может стать новым генеральным секретарем НАТО.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Восемь человек погибли и четверо пострадали при пожаре в московском хостеле
Москвичи вспомнили похороны Владимира Высоцкого во время Олимпиады-80
В Госдуме предложили перенести посольство США из Москвы за 101 километр
Кандидат в премьеры Британии отказался подыскивать работу для Джонсона
Названа главная ошибка испытывающих боли в спине людей
В США раскритиковали отношение Зеленского к проблемам Вашингтона
Джек Ма решил отказаться от скандальной компании
Названа причина большого числа жертв пожара в московской многоэтажке
Глава МИД Украины заявил о «зуде» у партнеров Киева о переговорах с Россией
Украина перейдет к физическому реверсу газа из Словакии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.