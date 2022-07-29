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Индия решила сделать все для покупки дешевой нефти из России

Bloomberg: Индия решила закупать нефть из России по скидке у некрупных мировых трейдеров

Фото: Todd Korol / Reuters

Нефтяные компании Индии захотели получать дешевую российскую нефть по большему числу каналов — страна решила сделать все для получения скидок на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, национальные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), такие как Indian Oil Corp., начали интересоваться покупкой нефти у некрупных международных трейдеров, предлагающих топливо, от которого отказались их конкуренты после начала специальной военной операции на Украине. По словам представителей НПЗ Индии, работать с мелкими поставщиками проще и быстрее, чем напрямую с российскими производителями. Однако ради скидок индийские компании по переработке нефти готовы пойти на ряд рисков, связанных с недостаточной известностью новых трейдеров.

Brent от TradingView

Агентство рассказало, что индийским покупателям продают российскую нефть такие небольшие компании, как Wellbred и Montfort. Согласно информации на сайтах, у трейдеров есть офисы в Швейцарии, Дубае и Сингапуре. В настоящее время появляется все больше новых поставщиков, чтобы компенсировать отсутствие крупных поставщиков на рынке. К примеру, швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group еще в апреле сообщила о планах прекратить торговлю российской нефтью.

Сократить деятельность, связанную с топливом из России, решили и другие крупные международные компании, например сингапурская Trafigura. Нефтетрейдеры решили уменьшить закупки российской нефти из-за стремления соблюдать формулировки санкций Евросоюза, которые были направлены на ограничение доступа России к международной финансовой системе.

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Мария Грушко
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