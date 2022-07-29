Овечкин оценил свои позиции в рейтингах игроков НХЛ

Овечкин заявил, что не придает значения своим низким позициям в ряде рейтингов игроков НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил свои позиции в ряде рейтингов игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что не придает значения низким местам. «У каждого есть свое мнение, свои рейтинги. Что, следить за каждым рейтингом?» — отметил хоккеист.

В рейтинге, составленном журналистом сайта Action Network Чейзом Маккалуммом, Овечкин занял 70-е место. В списке игроков от портала Puck Empire российский хоккеист оказался лишь на 34-м месте.

17 июля журналисты сайта НХЛ опубликовали список из 250 лучших игроков, выступающих в лиге на данный момент. Овечкин занял 15-е место, пропустив вперед четырех соотечественников: форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина и форварда «Тампы» Никиту Кучерова.

Александр Овечкин — воспитанник московского хоккейного клуба «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.