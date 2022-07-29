Родители Джеффа Безоса купили два поместья за десятки миллионов долларов

Родители миллиардера Джеффа Безоса купили два дома во Флориде за 74 миллиона долларов

Родители американского миллиардера Джеффа Безоса Мигель и Жаклин Безос купили два роскошных поместья во Флориде. Пара потратила на новое жилье десятки миллионов долларов, сообщает Dirt.

Соседние объекты находятся в городе Корал Гейблс и располагаются неподалеку от набережной. Общая стоимость домов составляет 74 миллиона долларов — 34 миллиона за первый и 40 миллионов за второй. По информации издания, часть ушедших на покупку недвижимости средств выделил сын Безосов.

Площадь дома за 34 миллиона — 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри шесть спален и семь ванных, кухня с гостиной и просторное фойе. Интерьер оформлен в бежевых и коричневых тонах, во всех помещениях имеются окна в пол. На участке снаружи есть бассейн, несколько веранд и еще одна кухня. Второй дом в 790 квадратных метров недавно прошел масштабную реновацию. В нем пять спален и шесть ванных, большая столовая и бар. Снаружи располагаются гараж на шесть машин, окруженный пальмами бассейн и спортивная площадка.

В ноябре 2021 года новый дом приобрел сам Джефф Безос. Создатель Amazon купил поместье на Гавайях, тем самым разозлив местных жителей. Недовольные пожаловались, что из-за подобных сделок цены на недвижимость растут, делая жилье менее доступным для обычных людей.