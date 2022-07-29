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Компания сына Патрушева станет подрядчиком «Газпрома»

«Коммерсантъ» узнал, что компания сына Патрушева станет подрядчиком «Газпрома»
Андрей Патрушев

Андрей Патрушев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Аврора» Андрея Патрушева под новым названием «Газпром шельфпроект» станет основным подрядчиком «Газпрома» по бурению на шельфе. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По словам источника издания, «Газпром шельфпроект» взял в управление буровые установки и суда снабжения, которые до этого были под дочерней структурой монополии «Газпром флот». Компания сына секретаря Совета безопасности и бывшего замглавы «Газпром нефти» по шельфовым проектам Андрея Патрушева сможет продолжить бурить на проектах НОВАТЭКа, сказал собеседник газеты «Коммерсантъ».

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Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну cказал, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа. До этого глава крупнейшей нефтегазовой компании в Европе Wintershall Deа Марио Мерен тоже заявил, что компания разрушила имидж надежного поставщика газа в Европу.

В последние месяцы «Газпром» сильно сократил поставки газа в регион, объясняя это задержкой передачи турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде.

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Платон Щукин
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