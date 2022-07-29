«Коммерсантъ» узнал, что компания сына Патрушева станет подрядчиком «Газпрома»

«Аврора» Андрея Патрушева под новым названием «Газпром шельфпроект» станет основным подрядчиком «Газпрома» по бурению на шельфе. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По словам источника издания, «Газпром шельфпроект» взял в управление буровые установки и суда снабжения, которые до этого были под дочерней структурой монополии «Газпром флот». Компания сына секретаря Совета безопасности и бывшего замглавы «Газпром нефти» по шельфовым проектам Андрея Патрушева сможет продолжить бурить на проектах НОВАТЭКа, сказал собеседник газеты «Коммерсантъ».

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну cказал, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа. До этого глава крупнейшей нефтегазовой компании в Европе Wintershall Deа Марио Мерен тоже заявил, что компания разрушила имидж надежного поставщика газа в Европу.

В последние месяцы «Газпром» сильно сократил поставки газа в регион, объясняя это задержкой передачи турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде.