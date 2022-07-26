«Газпром» назвали виновником подорванного доверия к России

Wintershall Deа: «Газпром» разрушил имидж надежного поставщика газа в Европу

«Газпром» разрушил имидж надежного поставщика газа в Европу, заявил глава крупнейшей нефтегазовой компании в Европе Wintershall Deа Марио Мерен. Его слова приводит РБК.

В последние месяцы «Газпром» сильно сократил поставки газа в регион, объясняя это задержкой передачи турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде. В свою очередь глава немецкой компании отметил, что Wintershall Dea как акционер «Северного потока-1» не знает реальных причин снижения прокачки по этому газопроводу.

Мерен также назвал «Газпром» виновником подорванного доверия к России как к надежному поставщику топлива в Европу. Он уточнил, что доверительные отношения выстраивались десятилетиями, и добавил, что «это крайне удручающе».

В середине июня из-за отсутствия турбины Siemens, находящейся в ремонте в Канаде, «Газпром» сократил поставки газа в Европу со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки. Канада позднее согласилась сделать исключение и отправить оборудование обратно, однако «Газпром» сначала указывал, что не получил необходимой документации, а 25 июля уточнил, что она недостаточно ясна.

В тот же день «Газпром» заявил об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая». Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

На этом фоне цены на газ в Европе в ходе вечерних торгов 25 июля выросли почти на 9 процентов к закрытию предыдущего дня — стоимость августовских фьючерсов взлетела до 1850 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется по 2112,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Лондонский биржи ICE.