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В Молдавии назвали «Газпром» ненадежным поставщиком

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну назвал «Газпром» ненадежным поставщиком

Фото: Alexander Chizhenok / Shutterstock

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну cказал, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа, поскольку не может подтвердить поставку необходимых объемов топлива в республику, передает РИА Новости.

По его словам, у Молдавии есть контракт с «Газпромом», но компания не отвечает, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа в страну. Спыну добавил, что Молдавия получает 70 процентов электроэнергии от конденсационной электростанции (Молдавской ГРЭС), которая работает на газе из России. В июле президент республики Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

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Ранее «Газпром» назвали виновником подорванного доверия к России. Глава крупнейшей нефтегазовой компании в Европе Wintershall Deа Марио Мерен сказал, что компания разрушила имидж надежного поставщика газа в Европу.

В последние месяцы «Газпром» сильно сократил поставки газа в регион, объясняя это задержкой передачи турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде.

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Платон Щукин
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