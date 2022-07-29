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Поставки компьютеров упали до рекордного уровня

Counterpoint: мировые поставки компьютеров снизились до уровня 2013 года

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Глобальные поставки персональных компьютеров снизились до 71,2 миллиона единиц. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint.

По данным исследовательской компании, мировые поставки компьютеров в годовом исчислении упали до рекордного уровня — снижение составило 11,1 процентов, до 71,2 миллиона штук. Специалисты отметили, что это является самым большим снижением, начиная со второго квартала 2013 года. Данную ситуацию связали с падением производства в Китае и другими факторами.

«Региональные конфликты, а также глобальная инфляция привели к снижению спроса и потребительских расходов», — заявили аналитики Counterpoint. По словам экспертов, рядовые потребители и организации откладывают обновление своих устройств.

Лидером на рынке ПК во втором квартале года стала Lenovo, которая отгрузила 17,4 миллиона девайсов и заняла долю 24,4 процента. На втором месте оказалась HP — 13,4 миллиона штук, на третьем разместилась Dell — 13,1 миллиона единиц. Acer и Apple заняли четвертую и пятую позиции соответственно.

В конце июня специалисты Counterpoint заявили, что в мае поставки смартфонов на глобальном рынке упали ниже 100 миллионов единиц — во второй раз за последние 10 лет. Поставки сократились до 96 миллионов устройств.

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Андрей Ставицкий
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