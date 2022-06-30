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Поставки смартфонов сократились

Counterpoint: мировые поставки смартфонов в мае упали на 10 процентов за год

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Аналитики Counterpoint рассказали о ситуации на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

По словам специалистов фирмы, в мае поставки смартфонов на глобальном рынке упали ниже 100 миллионов единиц — во второй раз за последние 10 лет. Поставки сократились до 96 миллионов устройств — на 4 процента в месячном и на 10 процентов в годовом исчислении.

Данная ситуация на рынке обусловлена нехваткой комплектующих, растущими темпами инфляции, замедлением роста производства в Китае и украинским кризисом. Аналитики отметили, что рынок смартфонов все еще не достиг допандемийного уровня. В 2021 году на него повлияли ограничение поставок и коронавирусные ограничения.

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«Инфляционное давление приводит к пессимистичным настроениям потребителей по всему миру, когда люди откладывают второстепенные покупки, включая смартфоны», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По словам специалиста, укрепление доллара США также наносит ущерб развивающимся экономикам. «Карантин в Китае и продолжительный экономический спад наносят ущерб внутреннему спросу, а также подрывают глобальную цепочку поставок», — заявил старший аналитик фирмы Варун Мишра.

По оценке экспертов, снижение на рынке смартфонов сохранится в течение всего лета, однако ситуация стабилизируется во второй половине года. Это связывают с нормализацией производства в Азии и налаживанием новых логистических цепочек.

В конце апреля аналитики Counterpoint отметили, что на мировом рынке выросла популярность восстановленных смартфонов. По данным компании, в 2021 году поставки и продажи восстановленных аппаратов выросли на 15 процентов.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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