Продажи подержанных смартфонов выросли

Counterpoint: мировой рынок восстановленных смартфонов вырос на 15 процентов в 2021 году

На мировом рынке выросла популярность восстановленных смартфонов. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

По данным компании, в 2021 году поставки и продажи восстановленных смартфонов выросли на 15 процентов по сравнению с 2020-м. Специалисты связали повышенный интерес к данному сегменту высокой стоимостью флагманских телефонов — потребители стали чащи приобретать восстановленные девайсы ради экономии.

Восстановленным смартфоном считается подержанный аппарат, который был возвращен предыдущим владельцем и отремонтирован для перепродажи. Чаще всего потребители приобретали подобные устройства от Apple и Samsung. Средняя стоимость продажи (average sale price, ASP) за год увеличилась незначительно, поскольку пользователи стали активнее выбирать доступные смартфоны с поддержкой 4G.

Главным источником восстановленных смартфонов эксперты назвали trade-in — процедуру, когда потребитель отдает старую вещь в счет оплаты новой. За год глобальный рынок trade-in вырос на десять процентов, наиболее активно старые телефоны приобретали в Китае, Индии, странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

В конце марта специалисты Counterpoint заявили, что продажи дорогих смартфонов в 2021 году выросли на 24 процента и достигли рекордного показателя за всю историю ведения статистики. Спрос стимулировали доступность телефонов премиум-сегмента в развитых странах и стремление пользователей приобрести девайс с 5G.