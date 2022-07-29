Белый дом прокомментировал возможность разговора Путина и Байдена

В Белом доме заявили, что планов организовать разговор Путина и Байдена нет

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Выступление опубликовано на YouTube-канале.

«Что касается звонка или планов звонка, планов по организации звона президента президенту Путину нет», — заявила Жан-Пьер.

29 июля состоялся первый за несколько месяцев разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. В частности, стороны обсудили обмен заключенными. Кроме того, госсекретарь предупредил Лаврова о намерениях США ввести дополнительные санкции против России в случае вхождения в состав страны ряда украинских районов.