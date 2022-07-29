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Блинкен провел переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен: разговор с Лавровым был открытым и прямолинейным
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции рассказал, что провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам американского политика, разговор с министром был открытым и прямолинейным. Трансляция идет на YouTube-канале американского Госдепартамента.

«Я переговорил с российским министром иностранных дел Лавровым. У нас состоялась откровенная и прямолинейная беседа», — заявил глава американской дипломатии.

В частности, стороны обсудили обмен заключенными. По словам Блинкена, он настаивал на том, чтобы Москва приняла предложение Вашингтона об освобождении американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Кроме того, госсекретарь предупредил Лаврова о намерениях США ввести дополнительные санкции против России в случае вхождения в состав страны ряда украинских районов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры представителей двух стран можно считать еще одним шансом для обмена мнениями и попыткой найти какой-то выход из создавшегося в мире положения.

28 июля Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Уточнялось, что госсекретарь в ходе разговора с российским коллегой хочет поднять вопрос о возможных планах России относительно территорий на Украине. Кроме того, американский дипломат намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.

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Варвара Кошечкина
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