В России объяснили ценность разговора Лаврова с Блинкеном

Сенатор Карасин назвал разговор Лаврова с Блинкеном шансом обменяться мнениями

Телефонный разговор между главами МИД России и США должен быть продуктивным. Такие переговоры можно считать еще одним шансом для обмена мнения и попыткой найти какой-то выход из создавшегося в мире положения. Так в разговоре с «Лентой.ру» объяснил ценность разговора председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Значение переговоров

29 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что согласует конкретную дату беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном после своего возвращения из рабочей поездки и вскоре предложит удобное для обоих глав ведомств время. Он добавил, что впервые узнал о предложении Блинкена во время выступления госсекретаря США по телевидению.

Разговор должен быть продуктивным, но, к сожалению, не все зависит от российской стороны Григорий Карасин сенатор Совфеда

«Контакты между руководителями внешнеполитических служб таких стран как Россия и США — всегда важное событие. Понятно, что у каждой из сторон есть своя повестка дня. Видимо, эта повестка будет соблюдаться в беседе», — заявил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что телефонный разговор между Лавровым и Блинкеном может стать шансом для обеих стран.

«Я считаю, что это еще один шанс сблизить представления о тех драматичных событиях, которые происходят в мире, обменяться мнениями и попытаться предложить руководству двух стран какие-то выходы из создавшегося непростого и очень драматичного положения», — сказал он.

Напряженный график

При этом сенатор отметил, что у главы МИД напряженные график, поэтому предположить, когда состоится телефонный разговор, не представляется возможным. «У нашего министра, про которого на Западе почему-то говорят, что он брошен всеми и в изоляции находится, очень напряженный график. Сейчас он находится вне страны и, насколько я понимаю, возвращается домой только ближе к завтрашнему вечеру», — добавил Карасин.

28 июля Вашингтон впервые с февраля направил Москве запрос о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Как уточнили в ведомстве, Блинкен в ходе разговора с российским коллегой хочет поднять вопрос о возможных планах России относительно территорий на Украине. Кроме того, американский дипломат намерен обсудить проблему американских заключенных, продуктовую сделку.