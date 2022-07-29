Напавший на советского композитора россиянин пойдет под суд

В Санкт-Петербурге обвиняемый в нападении на 88-летнего композитора Колкера пойдет под суд

Приморский районный суд рассмотрит уголовное дело 46-летнего уроженца Сахалинской области, обвиняемого в нападении на 88-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Речь идет о покушении на убийство заслуженного деятеля искусств РСФСР Александра Колкера.

По данным ведомства, мотивом преступления стала личная неприязнь нападавшего к советскому композитору. Он был восторженным фанатом умершей в 2013 году жены Колкера — Марии Пахоменко.

Инцидент произошел 20 февраля в подъезде дома на Черной речке. Фигурант зашел за жертвой в кабину лифта, ударил пенсионера ножом и попытался задушить. Несмотря на ранение, Колкер сумел самостоятельно позвать на помощь. От госпитализации он отказался.

Сотрудники полиции немедленно организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий. 21 февраля мужчину задержали в одном из хостелов города по горячим следам. На следующий день суд отправил его в СИЗО. Как рассказал «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов, на допросе нападавший признался, что якобы «не желал причинить смерть композитору».

Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор свыше 100 песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Карелия», «Качает, качает…».