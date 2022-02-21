Напавшего на советского композитора россиянина задержали по горячим следам

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на заслуженного деятеля искусств РСФСР 88-летнего Александра Колкера. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. На данный момент решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, инцидент произошел 20 февраля в подъезде одного из домов на Черной речке. Злоумышленник зашел за жертвой в кабину лифта, ударил пенсионера ножом и попытался задушить. Несмотря на ранение, Колкер сумел самостоятельно позвать на помощь. От госпитализации он отказался.

Сотрудники полиции немедленно организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Мужчину обнаружили в одном из хостелов города по горячим следам.

Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор свыше 100 песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Карелия», «Качает, качает…».