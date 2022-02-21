Нападение на советского композитора в лифте попало на видео

Нападение на 88-летнего советского композитора Александра Колкера в лифте дома в Петербурге попало под объектив камеры видеонаблюдения. Запись показала пресс-служба МВД.

На кадрах виден мужчина, следующий по пятам за Колкером. Сначала подозреваемый стоит рядом с потерпевшим в магазине, затем заходит с ним в лифт и нападает, пытаясь задушить. Композитор падает, преступник выбегает из лифта.

Ранее 21 февраля Следственный комитет России сообщил о поимке в Санкт-Петербурге 46-летнего подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ. На данный момент решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, инцидент произошел 20 февраля в подъезде одного из домов на Черной речке. Злоумышленник зашел за жертвой в кабину лифта, ударил пенсионера ножом и попытался задушить. Несмотря на ранение, Колкер сумел самостоятельно позвать на помощь. От госпитализации он отказался.

Александр Колкер — советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он автор свыше 100 песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Стоят девчонки», «Карелия», «Качает, качает…»