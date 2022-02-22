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Суд отправил в СИЗО напавшего на советского композитора россиянина

В Петербурге суд заключил под стражу мужчину, напавшего на 88-летнего композитора Колкера

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Ивана Худякова, который в лифте напал на 88-летнего советского композитора Александра Колкера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Худякова отправили в СИЗО до 19 апреля. Россиянин частично признал вину.

По версии следствия, 20 февраля обвиняемый зашел в подъезд дома за Колкером. Оказавшись вместе с композитором в лифте, он попытался его задушить, а затем ударил ножом в область головы, но пожилой мужчина смог отразить удар рукой. Встретив сопротивление, нападавший сбежал. Все произошедшее попало на видео с камеры наблюдения.

Его задержали по горячим следам. Возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 1 статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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Мария Рубникович
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