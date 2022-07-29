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Врач объяснила «женское» поведение мужчин с пивным животом

Диетолог Соломатина: неправильное питание меняет поведение мужчин

Фото: AllGo / Unsplash

Неправильное питание зачастую меняет поведение мужчин, рассказала диетолог Елена Соломатина. В беседе с News.ru она пояснила, что у мужчин с так называемым пивным животом могут проявиться отрицательные черты характера, которые считаются стереотипно женскими.

Врач объяснила, что живот растет у мужчин не только из-за пива, но и из-за неправильного питания, включающего в себя, в основном, продукты с высоким гликемическим индексом. По ее словам, эти продукты резко повышают уровень глюкозы в крови и стимулируют выделение инсулина, что, в свою очередь, приводит к ожирению.

Соломатина уточнила, что люди, подсаживаются на вредную еду, как на наркотик, а из-за высокого гликемического уровня этой пищи у человека становится больше жировой ткани, в которой происходит выработка гормонов наподобие женских. В результате мышцы не растут, а живот становится больше, заключила она.

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Диетолог уверена, что именно это объясняет изменения в поведении таких мужчин. По ее мнению, женские гормоны отрицательно влияют на их психическое состояние: они становятся более капризными и слабыми, как физически, так и морально. «В большой степени это связано с неправильным, так называемым мужским питанием — пиво с чипсами, сухариками, водка, картошка, хлеб, макароны», — уточнила Соломатина.

Врач добавила, что в таком состоянии у мужчин все валится из рук, возникает ощущение опустошенности, работать становится сложнее. «Мужчина заедает стресс, запивает пивом, а живот растет», — резюмировала Соломатина.

Ранее Елена Соломатина объяснила причину тяги к жирной и соленой пище. По ее словам, тяга к вредной и вкусной пище обусловлена тем, что в древние времена с подобной едой были перебои, поэтому, когда ее все-таки удалось добыть и съесть, в мозге активировался центр удовольствия.

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Вера Владзиевская
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