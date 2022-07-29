Лавров прокомментировал возможные переговоры об обмене заключенными с США

Лавров заявил, что выслушает госсекретаря Блинкена касательно обмена заключенными с США

Несмотря на то что МИД фактически не уполномочен обсуждать тему обмена российских и американских заключенных граждан, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выслушает госсекретаря Энтони Блинкена касательно этого возможного вопроса во время переговоров. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Если речь об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 между президентами [России Владимиром] Путиным и [США Джо] Байденом. Тогда они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. МИД не из их числа. Но тем не менее, послушаю, что он может сказать», — прокомментировал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными ведомствами, но конкретного результата пока нет. Дипломат напомнила, что вопрос взаимного обмена граждан, находящихся в местах заключения, обговаривался президентами России и США, и добавила, что Москва исходит из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.