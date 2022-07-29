Россиянам разъяснили правила установки решеток на окна

Эксперт по пожарной безопасности Бойко заявил, что решетки на окнах не нужно приваривать

Россиянам посоветовали не приваривать решетки на окнах, чтобы избежать чрезвычайных происшествий. Правила установки конструкций разъяснил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко, передает «Газета.ru».

По словам специалиста, устанавливать решетки запрещено, но если они есть, то должны открываться. «В общем, правилами запрещены вот эти все решетки. Но если вдруг есть решетки, то по сути своей должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решетки заваривают, понятно, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди, в общем-то, не думают», — пояснил Бойко.

Эксперт также посоветовал не пренебрегать требованиями противопожарной безопасности, чтобы предотвратить происшествия, подобные случившемуся в московском хостеле. Речь идет о пожаре, который произошел в ночь на 29 ноября в многоэтажке на Алма-Атинской улице. В результате скончались восемь человек. Причиной их гибели назвали отсутствие в близком доступе ключей от решеток на окнах.