Кардиолог рассказала россиянам о приятном способе укрепить здоровье сердца

Кардиолог Савонина рекомендовала регулярно спать днем для профилактики болезней сердца

Короткий дневной сон укрепит здоровье в целом и послужит профилактикой болезней сердца в частности, заявила врач-кардиолог Ольга Савонина. В беседе с «Московским комсомольцем» она рассказала россиянам об основных преимуществах дневного отдыха и его оптимальной продолжительности.

Кардиолог сообщила, что сон днем не только приятен, но и благотворно влияет на нервную систему человека, делает его энергичнее, улучшает работоспособность и помогает сконцентрироваться. Более того, привычка регулярно подремать после обеда полезна еще и потому, что существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта, добавила она.

Савонина рекомендовала спать днем не более 20-30 минут. По ее словам, многим кажется, что это очень мало, но мозгу этого хватает, чтобы отдохнуть и при этом «не перейти к глубокому медленному сну, из которого невозможно легко “выбраться”». Увеличивать продолжительность дневного отдыха до 60 минут можно только в том случае, если человек очень мало спал накануне ночью, добавила она.

В заключение кардиолог предупредила, что при обычном ритме жизни и качественной гигиене ночного сна регулярно возникающее желание прилечь отдохнуть днем — это не норма, и стоит обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы исключить развитие серьезных проблем со здоровьем.

Ранее команда китайских специалистов изучила связь между дневным сном и риском развития инсульта и/или высокого давления. По результатам их исследования выяснилось, что у любивших подремать днем людей вероятность сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 12 и 24 процента соответственно.