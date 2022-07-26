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Исследована связь между дневным сном и риском развития инсульта

Hypertension: дневной сон увеличил риск развития инсульта на 24 процента

Фото: Maddi Bazzocco / Unsplash

Команда китайских специалистов исследовала связь между дневным сном и риском развития инсульта и/или высокого давления. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Для этого ученые воспользовались данными 360 тысяч участников из британского биобанка. Возраст испытуемых варьировался от 40 до 69 лет, в период с 2006 по 2019 год они регулярно сдавали анализы крови, мочи и слюны, а также сообщали информацию о своем здоровье. Оказалось, что у дремавших днем людей вероятность развития гипертонии или инсульта увеличивается на 12-24 процента соответственно. Исследователи отметили, что такие результаты могут быть вызваны не тем, что дневной сон сам по себе вреден, а потому что могут плохо спать по ночам, что приводит к ухудшению здоровья.

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Елена Апазиди
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