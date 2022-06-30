Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан эффективный препарат для лечения инсульта

В Университете Калгари предложили использовать при инсульте препарат для инфарктов

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые из Университета Калгари (Канада) разработали эффективный препарат для лечения инсульта, который обычно применяется для устранения тромбов при сердечных приступах и хорошо переносится. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

В ходе крупнейшего в Канаде исследования по борьбе с инсультом специалистам удалось доказать, что тенектеплаза, применяемая при оказании помощи людям с инфарктом, прекрасно подходит для экстренной терапии острого ишемического инсульта.

Препарат алтеплаза, обычно используемый при инсульте, слишком сложно вводится, поскольку требует подключения инфузионного насоса, что может занимать до часу времени. В свою очередь тенектеплаза может быть введена пациенту быстро и в любой точке, где оказался заболевший.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

В апреле 2022 года сотрудники американской компании SomaLogic представили новый метод анализа крови, который способен обнаружить риск сердечного приступа или инсульта в два раза эффективнее, чем существующие методы.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал о загнавшем себя в ловушку Западе
Пушилин заявил о снижении числа воюющих в Донбассе наемников
Россиянам рассказали правила дезинфекции и чистки кондиционеров
Названы главные плюсы и минусы первого общественного транспорта в Москве
107-летняя долгожительница назвала поспособствовавший ее долголетию продукт
Асфальт с запахом клубники появился в России
В США обвинили европейских членов НАТО в бездействии
Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей
Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя
Названы причины провала испытаний гиперзвуковой ракеты США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.