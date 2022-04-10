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Новый метод анализа крови позволит в два раза лучше предсказать инсульт

В SomaLogic создали метод анализа крови, предсказывающий риск инсульта в ближайшие 4 года

Фото: Unsplash

Ученые американской компании SomaLogic разработали новый метод анализа крови, позволяющий в два раза эффективнее предсказывать риск сердечного приступа и инсульта. Об этом сообщает The Guardian.

Тест основан на измерении содержания белков в крови. При помощи специализированного оборудования ученые проанализировали около 5000 белков в образцах плазмы крови свыше 22 тысяч пациентов. В результате специалисты выявили 27 белков.

Новый анализ позволяет предсказать, насколько высок риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности в течение ближайших четырех лет. Кроме того, с его помощью врачи могут определить, работают ли прописанные пациенту препараты и не нужно ли изменить схему лечения. Исследователи подчеркнули, что новый метод работает в два раза точнее, чем существующая система показателей риска сердечно-сосудистых событий, включающая в себя возраст, пол, расу, историю болезни, уровень холестерина и кровяное давление пациента.

Данный метод уже используется в некоторых медицинских учреждениях США.

Ранее российские исследователи из Уральского государственного медицинского и Уральского федерального университета модернизировали методы диагностики инсульта. Ученые смогли сделать это, классифицировав головную боль у пациентов.

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Ксения Назарова
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