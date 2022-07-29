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Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда России при ООН Полянский анонсировал заседание Совбеза по инициативе Запада

Фото: Mike Segar / Reuters

Новое заседание Совбеза ООН по Украине пройдет по инициативе стран Запада, оно назначено на 17:00 по московскому времени. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в личном Telegram-аккаунте.

«Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — анонсировал зампостпреда.

Дипломат уточнил, что согласно регламенту заседания представитель России будет выступать двенадцатым по счету, то есть вряд ли раньше 18:00.

Ранее стало известно, что Совбез ООН отказался от принятия документа в поддержку заключения соглашения по транзиту украинского зерна по Черному морю. Отмечается, что участники западных делегаций не хотят упоминать в тексте меморандум между Россией и ООН, который также был подписан в Стамбуле и предусматривает включение организации в работу по снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений.

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Виктория Кондратьева
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