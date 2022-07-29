Полянский анонсировал новое заседание Совбеза ООН по Украине

Зампостпреда России при ООН Полянский анонсировал заседание Совбеза по инициативе Запада

Новое заседание Совбеза ООН по Украине пройдет по инициативе стран Запада, оно назначено на 17:00 по московскому времени. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский в личном Telegram-аккаунте.

«Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — анонсировал зампостпреда.

Дипломат уточнил, что согласно регламенту заседания представитель России будет выступать двенадцатым по счету, то есть вряд ли раньше 18:00.

Ранее стало известно, что Совбез ООН отказался от принятия документа в поддержку заключения соглашения по транзиту украинского зерна по Черному морю. Отмечается, что участники западных делегаций не хотят упоминать в тексте меморандум между Россией и ООН, который также был подписан в Стамбуле и предусматривает включение организации в работу по снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений.