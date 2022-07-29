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В Совбезе ООН высказались о заявлении по зерновым договоренностям в Стамбуле

Совбез ООН сообщил, что заявления по стамбульским договоренностям 29 июля не ожидается

Фото: Evan Schneider/ Globallookpress.com

В Совете Безопасности ООН высказались о заявлении по зерновым договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Источник сообщил, что по итогам заседания 29 июля принятие подобного документа в поддержку продуктовой сделки не ожидается, передает ТАСС.

Отмечается, что участники западных делегаций не хотят упоминать в тексте меморандум между Россией и ООН, который также был подписан в Стамбуле и предусматривает включение Организации в работу по снятию антироссийских санкций, препятствующих экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций 22 июля подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Кроме документа о вывозе зерна был также подписан меморандум, подключающий ООН к снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

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Марина Совина
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