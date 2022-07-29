Присяжные оправдали экс-владельца фабрики «Меньшевик» по второму делу о стрельбе

Присяжные оправдали бизнесмена Илью Аверьянова по делу о стрельбе на фабрике «Меньшевик»

Присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт в отношении бывшего владельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает РЕН ТВ.

Ему вменялась попытка застрелить двоих бизнесменов и судебного пристава. Для Аверьянова это уже второе уголовное дело по эпизоду, который произошел 27 декабря 2017 года. Тогда в «Меньшевик» пришли предприниматели Шамсутдин Раджабов и Шомрон Абрамов, которые попытались забрать у Аверьянова два корпуса фабрики.

По версии следствия, недвижимость Аверьянов заложил под выданную ему компанией Раджабова ссуду в три миллиона долларов. Увидев непрошеных гостей, бизнесмен открыл по ним стрельбу из своего охотничьего карабина. Тогда погиб охранник Раджабова. В 2020 году присяжные оправдали Аверьянова по этому делу.

После возбуждения нового дела бизнесмены и пристав, выступавшие в прошлом деле как свидетели, стали потерпевшими.

При этом Аверьянов и его адвокаты уверяли, что к уголовному делу привела стрессовая для бизнесмена ситуация. По их словам, Раджабов и Абрамов замаскировали под возврат долга обычный рейдерский захват кондитерской фабрики — вместо одного здания они пытались завладеть сразу двумя.