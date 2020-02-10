Суд оправдал россиянина за убийство на фабрике «Меньшевик»

Бывший совладелец московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов оправдан Мосгорсудом по делу об убийстве охранника Алексея Осипова. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает РАПСИ.

Перед этим присяжные признали Аверьянова невиновным по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное в связи с осуществлением лицом служебной деятельности») УК РФ. Теперь дело об убийстве охранника Осипова направят руководителю следственной группы для предварительного расследования и установления обвиняемого.

Бывшего совладельца «Меньшевика» в соответствии с вердиктом присяжных также оправдали по еще одному делу — об избиении в июне 2016 года прохожего, который поджигал тополиный пух рядом с фабрикой.

11 ноября 2019 года сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего Ильи Аверьянова. Он был обвинен в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы его дела направили в суд.

В мае 2019 года Аверьянов был госпитализирован из СИЗО №4 в Москве после попытки самоубийства. Позже его перевели в психиатрическое отделение для реабилитации.

27 декабря 2017 года Аверьянов открыл огонь по пришедшим на фабрику представителям взыскателя и судебным приставам. В ходе инцидента ранение получил охранник Алексей Осипов, который позднее скончался.

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