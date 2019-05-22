Бывший хозяин российской фабрики решил покончить с собой в СИЗО

Бывший собственник и генеральный директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве, был госпитализирован из столичного СИЗО №4 после попытки самоубийства. Об этом в среду, 22 мая, «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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По его словам, сотрудник СИЗО нашел Аверьянова в его камере со следами крови, после чего вызвал фельдшера и бригаду скорой помощи. Арестант был госпитализирован в Институт имени Склифосовского, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Аверьянов содержался в четырехместной камере, но после заявлений о том, что ему угрожает опасность, был переведен в спецблок.

21 мая арестант отказался выходить для проведения следственных действий, поэтому сотрудники вывели его силой. В связи с произошедшим в ОНК намерены проверить законность их действий, отметил Мельников.

Как уточнил агентству информированный источник, 23 мая заключенного переведут в психиатрическое отделение тюремной больницы для реабилитации.

Пресненский суд Москвы арестовал Илью Аверьянова 28 декабря 2017 года. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, 27 декабря 2017 года он пришел на территорию предприятия, там у него возник конфликт с действующим руководством фабрики. Аверьянов начал стрелять, был убит охранник «Меньшевика». По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, на фабрику в тот день пришли судебные приставы, которые хотели взыскать с Аверьянова 3,3 миллиона рублей в пользу компании «Денэм холл».

Аверьянов открыл стрельбу около 10:00. В результате был убит охранник, еще четыре человека получили ранения. С места преступления мужчина сбежал до приезда полиции.

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