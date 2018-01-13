Версию стрелка о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» решили проверить

Следователи проверяют версию о рейдерском захвате фабрики «Меньшевик» в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

По ее словам, бывший владелец предприятия Илья Аверьянов, устроивший стрельбу 27 декабря 2017 года, в ходе допроса пояснил, что определенная группа лиц на протяжении длительного времени пытается незаконно завладеть принадлежащей ему фабрикой.

«В целях своей защиты в рабочем кабинете он хранил оружие. В ходе конфликтной ситуации он случайно выстрелил при попытке отобрать у него оружие. Следователями проверяются все версии произошедшего, в том числе версия обвиняемого о рейдерском захвате принадлежащего ему предприятия», — сообщила представитель СК.

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Пресненский суд Москвы арестовал Аверьянова до 27 февраля. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, 27 декабря 2017 года он пришел на территорию предприятия, там у него возник конфликт с действующим руководством фабрики. Аверьянов начал стрелять, был убит охранник «Меньшевика». По данным РБК, на фабрику в тот день пришли судебные приставы, которые хотели взыскать с Аверьянова 3,3 миллиона рублей в пользу компании «Денэм холл».

Аверьянов открыл стрельбу около 10:00. В результате был убит охранник, еще четыре человека получили ранения. С места преступления мужчина сбежал до приезда полиции. 28 декабря бизнесмен сдался.

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