Устроивший расстрел на фабрике «Меньшевик» обвинен в новом преступлении

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего совладельца московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. Об этом в понедельник, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, Аверьянов обвиняется в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы дела направлены в суд.

27 декабря 2017 года Аверьянов открыл огонь по пришедшим на фабрику представителям взыскателя и судебным приставам. Он попал в одного из охранников, который скончался в результате полученных травм.

Также установлено, что 1 июня 2016 года Аверьянов жестокого избил прохожего неподалеку от дома на Иловайской улице в Москве из-за завязавшейся перепалки. Его причастность к преступлениям подтверждена проведенными экспертизами.

Ранее сообщалось, что в мае Илья Аверьянов был госпитализирован из следственного изолятора №4 в Москве после попытки самоубийства. Позже его перевели в психиатрическое отделение для реабилитации.

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