В оправдании бизнесмена Аверьянова увидели эффект Голунова

В оправдательном вердикте коллегии присяжных заседателей Могорсуда в отношении бывшего хозяина и гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова повторился «эффект Голунова в объеме совещательной комнаты присяжных». Об этом в своем Telegram- канале написал российский политический деятель и публицист Егор Холмогоров. «Там своего вытаскивала публика, тут защитили простые люди с улицы», — отметил публицист.

«По устоявшейся у нас практике Аверьянов сделал все худшее, что только можно сделать с точки зрения бюрократической стабильности — стал сопротивляться рейдерам, применил оружие, обличал чиновников, апеллировал к нацвопросу. То есть прям было неизбежно, что ему открутят голову. Но присяжные однозначно встали на его сторону, архетип "самооборонщик защищающий свое производство от этномафии" четко сработал, — комментирует происшедшее Егор Холмогоров. — Люди уверены в том, что "Кавказ" начал определять законы, институты, навязывает свои обычаи и способы решения проблем, и потому всякий, кто пытается защищаться в своих интересах воспринимается и как защитник интересов общих».

Илья Аверьянов обвинялся в расстреле кредиторов, а его защита утверждала, что он только защищался от рейдерского захвата. Как пишет «Коммерсант» присяжным было предложено ответить на восемь вопросов по двум эпизодам уголовного дела — предполагаемой драки Ильи Аверьянова с прохожим 1 июня 2016 года на улице Иловайской д. 20, и убийства 27 декабря 2017 года работника ЧОП Алексея Осипова. В этой связи участники коллегии должны были признать ли отвергнуть сами события преступлений; сообщить, доказано или нет виновность в них Ильи Аверьянова и заслуживает он снисхождения или нет?

Как пояснили изданию в прениях адвокаты, проблемы на предприятии начались в начале 2010 годов, кода там возникли многомиллионные долги. Кредиторы перепродали их компании «Дэнэм Холл». По заявлению последнего в 2014 году было возбуждено исполнительное производство об изъятии за долги двух производственных корпусов «Меньшевика», совладельцем и гендиректором которого был Илья Аверьянов. Господин Аверьянов пытался обжаловать эти решение, но безуспешно. 27 декабря 2017 года, когда представители нового собственника — компании «ДХА» (дочерней структуры «Дэнэм Холла») пришли в сопровождении приставов и частных охранников выселять уже бывшего гендиректора Аверьянова из кабинета, завязалась потасовка. Затем Илья Аверьянов открыл стрельбу из «Сайги» по приставам и охранникам нового собственника, закончившейся гибелью Алексея Осипова. Аверьянов виновным себя не признал, заявляя, что имел место «рейдерский захват» его предприятия, а он лишь пытался защитить свою собственность.

«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону… Я щас тут сижу, забаррикадировался! Короче говоря, банда, кавказская, осетинская, во главе с двумя прокурорами: они занимаются отъемом недвижимости! У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Я четыре года бьюсь!», — приводит Егор Холмогоров слова Аверьянова, которые он перед задержанием успел передать по радио.

Присяжные Мосгорсуда вынесли оправдательный вердикт по делу. В результате бизнесмен был освобожден в зале суда. Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов выпускник Физического факультета МГУ имени Ломоносова.