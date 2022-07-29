Суд на Украине отменил пожизненный приговор российскому военному

Апелляционный суд Киева заменил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину

Апелляционный суд Киева заменил пожизненный приговор на 15 лет лишения свободы российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Об этом сообщает РИА Новости.

23 мая суд на Украине признал виновным 21-летнего контрактника Шишимарина в нарушении законов и обычаев войны. Следствие считает, что россиянин застрелил человека, выполняя приказ, хотя мог отказаться и не целиться в жертву. Военнослужащий признал свою вину и раскаялся.

Молодого человека, который стал первым осужденным на Украине российским военным с начала спецоперации, приговорили пожизненному лишению свободы. В июне защита россиянина подала апелляцию на решение суда.

По мнению адвоката Шишимарина, пожизненное заключение было слишком жестокой мерой для его подзащитного. Он подчеркнул, что молодой человек сдался в плен добровольно и дал признательные показания.