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Суд на Украине отменил пожизненный приговор российскому военному

Апелляционный суд Киева заменил пожизненный приговор российскому военному Шишимарину

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Апелляционный суд Киева заменил пожизненный приговор на 15 лет лишения свободы российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину. Об этом сообщает РИА Новости.

23 мая суд на Украине признал виновным 21-летнего контрактника Шишимарина в нарушении законов и обычаев войны. Следствие считает, что россиянин застрелил человека, выполняя приказ, хотя мог отказаться и не целиться в жертву. Военнослужащий признал свою вину и раскаялся.

Молодого человека, который стал первым осужденным на Украине российским военным с начала спецоперации, приговорили пожизненному лишению свободы. В июне защита россиянина подала апелляцию на решение суда.

По мнению адвоката Шишимарина, пожизненное заключение было слишком жестокой мерой для его подзащитного. Он подчеркнул, что молодой человек сдался в плен добровольно и дал признательные показания.

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Алевтина Запольская
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