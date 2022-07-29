В США рассказали о проблемах Израиля в Сирии из-за Китая

Breaking Defense: Китай поставит Сирии оборудование для военной связи

Сирия получит из Китая современное оборудование связи, направленное ​​на улучшение инфраструктуры локальной сети, особенно в тех районах, которые сильно пострадали во время гражданской войны, что вызывает беспокойство в Израиле. О новых проблемах Израиля со ссылкой на собственные источники рассказывает Breaking Defense.

Соответствующее оборудование Пекин поставит Дамаску двумя партиями. «Источники в израильской обороне сообщили Breaking Defense, что точный тип систем связи, которые будут поставлены в Сирию, неясен, но ожидается, что это будет тип, который заполнит существующие пробелы в сирийской сети военной связи», — пишет американское издание.

Собеседники выразили опасения, что это может быть лишь верхушкой айсберга китайской помощи Сирии в ее усилиях по восстановлению своих вооруженных сил. «Мы считаем, что многие [объекты] сирийской армии будут восстановлены китайцами, у которых есть возможность привлечь тысячи рабочих для завершения работ в кратчайшие сроки», — сказал один из источников.

По его словам, китайское оборудование может осложнить проведение Израилем операций в Сирии. «Системы российского производства, используемые сирийцами, практически бесполезны против передовых систем вооружения, подобных тем, которые используются Израилем», — отметил источник.

В июле 2019 года РИА Новости со ссылкой на сирийского министра иностранных дел Валида Муаллема сообщило, что Китай готов принять участие в восстановлении Сирии.