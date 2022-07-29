На Украине заочно арестовали бывшего главу Конституционного суда

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего главу Конституционного суда Украины Тупицкого

Подольский суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ) ряда ключевых полномочий. Президент Владимир Зеленский не признал эти вердикты, в стране начался конституционный кризис.

Затем Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. Зеленский отстранил его от должности, но Верховный суд признал это решение противоправным. Сам судья эмигрировал в Австрию. 15 мая 2022 года, когда истек его срок полномочий, мужчина был объявлен в розыск.

Как уточнили в ГБР, украинские власти будут добиваться экстрадиции экс-главы КС на родину. Залог, который ранее был внесен его адвокатами, будет обращен в пользу государства. Уточняется, что Тупицкому грозит до пяти лет лишения свободы по статье о взятке.

Ранее санкции против бывшего главы КС инициировал Вашингтон. Американская администрация также полагает, что судья мог быть замешан в нескольких эпизодах коррупции.