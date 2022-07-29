Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине заочно арестовали бывшего главу Конституционного суда

Суд в Киеве заочно арестовал бывшего главу Конституционного суда Украины Тупицкого

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Подольский суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ) ряда ключевых полномочий. Президент Владимир Зеленский не признал эти вердикты, в стране начался конституционный кризис.

Затем Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. Зеленский отстранил его от должности, но Верховный суд признал это решение противоправным. Сам судья эмигрировал в Австрию. 15 мая 2022 года, когда истек его срок полномочий, мужчина был объявлен в розыск.

Как уточнили в ГБР, украинские власти будут добиваться экстрадиции экс-главы КС на родину. Залог, который ранее был внесен его адвокатами, будет обращен в пользу государства. Уточняется, что Тупицкому грозит до пяти лет лишения свободы по статье о взятке.

Ранее санкции против бывшего главы КС инициировал Вашингтон. Американская администрация также полагает, что судья мог быть замешан в нескольких эпизодах коррупции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Обломки ракет HIMARS найдены на месте обстрела тюрьмы в Еленовке
В России задумали ввести квоты на патриотическую музыку в эфире
В Херсоне сообщили о серии ударов ВСУ в районе Каховской ГЭС
На концерте Дуа Липы пострадало несколько человек
В Германии предложили использовать «Северный поток-2»
Модель обвинила власти Испании в краже ее фото для бодипозитивного постера
Британия отказала Мадуро в доступе к венесуэльскому золоту
Голикова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост
Поставки компьютеров упали до рекордного уровня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.