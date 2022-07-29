На Украине заочно арестовали бывшего главу Конституционного суда
Подольский суд Киева принял решение заочно арестовать бывшего главу Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).
27 октября прошлого года КС Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ) ряда ключевых полномочий. Президент Владимир Зеленский не признал эти вердикты, в стране начался конституционный кризис.
Затем Тупицкому предъявили подозрения в совершении подкупа. Зеленский отстранил его от должности, но Верховный суд признал это решение противоправным. Сам судья эмигрировал в Австрию. 15 мая 2022 года, когда истек его срок полномочий, мужчина был объявлен в розыск.
Как уточнили в ГБР, украинские власти будут добиваться экстрадиции экс-главы КС на родину. Залог, который ранее был внесен его адвокатами, будет обращен в пользу государства. Уточняется, что Тупицкому грозит до пяти лет лишения свободы по статье о взятке.
Ранее санкции против бывшего главы КС инициировал Вашингтон. Американская администрация также полагает, что судья мог быть замешан в нескольких эпизодах коррупции.