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В Запорожской области сообщили об ударе ВСУ по зерновым складам

Администрация Запорожской области сообщила об ударе ВСУ по зерновым складам нового урожая

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района», — сказано в сообщении Балицкого. По его словам, целью ВСУ было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, который является важным гуманитарным объектом.

Глава области заметил, подобные действия являются очередным подтверждением того, что Киев воюет против мирных граждан, пытаясь создать гуманитарную катастрофу. Тем не менее разрушение зернового склада не отразится на экспорте и обеспечении жителей продовольствием, отметил Балицкий.

«Мы не боимся работы, зерно мы высадим и соберем урожай, испечем хлеб», — заключил он, добавив, что жизни жителей региона остаются самой большой ценностью для администрации.

Ранее сообщалось, что в результате украинской атаки ВСУ по колонии в Еленовке погибли 40 человек, еще 130 пострадали. Предположительно, удар был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Впоследствии число погибших увеличилось до 53.

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Алевтина Запольская
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