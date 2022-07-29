Кремль заявил об отсутствии уступок со стороны Запада

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии готовности Запада к уступкам по Украине

Кремль не видит изменений в позициях коллективного Запада и готовности к уступкам по украинскому кризису. Об этом в пятницу, 29 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

21 июля Песков сообщил, что отношения России и США уже трудно испортить, поскольку они и так находятся в незавидном положении. Он подчеркнул, что Москва уже перестала удивляться любым заявлениям Вашингтона, но в Кремле крайне негативно оценивают последствия для отношений между странами в случае признания России Конгрессом США «спонсором терроризма».

Ранее стало известно, что группа членов палаты представителей американского законодательного органа в ближайшее время планирует внести на рассмотрение соответствующий законопроект.

29 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у некоторых партнеров Киева начался «зуд» на тему переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. По словам министра, некоторые западные партнеры начали активно предлагать Украине начать мирные переговоры с российской стороной.