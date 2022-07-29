США прокомментировали возможность визита Зеленского в Вашингтон

Белый дом заявил, что не имеет планов по организации визита Зеленского в Вашингтон

Американская сторона не имеет планов по организации визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты поинтересовались, приглашали ли американские власти Зеленского в Вашингтон. Представитель Белого дома объяснила, что руководство США поддерживает регулярные контакты с Киевом.

«Глава США Джо Байден поддерживает регулярные контакты и общается с президентом Зеленским. У нас нет никаких планов по поводу его поездки в США, которые мы могли бы озвучить», — прокомментировали возможность визита Зеленского в администрации американского лидера.

До этого Зеленский побывал в США с супругой Еленой по приглашению Байдена в августе 2021 года. Как уточнил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, визит украинского политика по сути представлял собой получение «наставлений от сюзерена».