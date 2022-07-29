Путин поручил обеспечить жителям Донбасса зиму «в человеческих условиях»

Путин поручил вице-премьеру Хуснуллину обеспечить хорошие условия жителям Донбасса зимой

Жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных человеческих условиях». Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал вице-премьеру Марату Хуснуллину в рамках их встречи, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы государства, руководство Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обращается к Москве с просьбой помочь в восстановлении инфраструктуры, социальных объектов и жилой части пострадавших населенных пунктов.

Путин попросил Хуснуллина отработать эти вопросы совместно с руководством республик Донбасса. Он отметил, что сейчас лето, но зима уже приближается. «Нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях с тем, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — дал президент поручение вице-премьеру.

Ранее Минстрой России сообщил, что первоочередные задачи в рамках восстановления ДНР и ЛНР включают подготовку к отопительному сезону и новому учебному году. В ведомстве подчеркнули, что предстоит масштабная работа, однако социально значимые объекты будут восстановлены в максимально сжатые сроки.

20 июля Путин завил, что Россия будет помогать детям и взрослым, живущим на территории Донбасса. Однако президент подчеркнул, что потребуются «добрые месяцы, недели и годы», чтобы привести все в порядок.